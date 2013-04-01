Киевские больницы начали готовиться к наводнению

В больницах предусмотрен резерв коек и сформирован запас медикаментов

В Департаменте здравоохранения КГГА утвердили план реагирования медицинских учреждений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующий приказ подписал начальник профильного департамента Виталий Мохорев.

В случае необходимости медицинский персонал учреждений здравоохранения будет работать в сборно-эвакуационных, приемно-эвакуационных пунктах и в пунктах размещения. Также предусмотрено дополнительное развертывание резерва коечного фонда. В случае угрозы подтопления, по поступлению сигнала, будет проводиться эвакуация пациентов и персонала учреждений здравоохранения в соответствии с действующим планом эвакуации.

Кроме того, сформирован запас медикаментов и изделий медицинского назначения, а также постоянный резерв бригад экстренной (скорой) медицинской помощи с необходимым оснащением.

Медучреждения столицы должны быть в полной готовности к введению в действие плана реагирования больницы на массовый управляемый или спонтанный наплыв пострадавших.

При оказании медицинской помощи пострадавшим и эвакуированным из зон подтопления территорий Киева и обеспечения работы заведений здравоохранения персональная ответственность возложена на начальников управлений здравоохранения райгосадминистраций, руководителей учреждений здравоохранения.