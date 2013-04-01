Ефремов уверен, что Киевсовет может работать и дальше

Ефремов заверил, что не может повлиять на Конституционный суд

В Партии регионов считают, что если выборы в Киеве не будут назначены в этом году, действующий Киевсовет имеет право работать дальше.

Об этом заявил руководитель Партии регионов Александр Ефремов, сообщает «Киев. Комментарии».

«У нас в законодательстве прописано о непрерывности власти. Это касается как Верховной Рады, так и местных советов. Там прописано, что до момента избрания нового совета, его функции выполняет ныне действующий совет. Поэтому непрерывности власти не будет нигде», – отметил он.

При этом Ефремов подчеркнул, что он не может повлиять на то, чтобы ускорить принятие решения Конституционного Суда.

«Но, как мне кажется, вопрос достаточно публичный, и они (КС – ред.) затягивать с принятием решения по данному вопросу не будут», – подчеркнул Ефремов.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак считает, что парламент должен проголосовать за решение о выборах в Киеве.

Как сообщалось, 21 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении проект постановления о назначении и проведении выборов в столице 2 июня. Данный документ должен быть принят в целом не позднее 2 апреля.

Голосование в первом чтении стало компромиссом между «регионалами» и оппозицией.

Накануне голосования в Конституционный суд поступило представление от 48 народных депутатов от Партии регионов с просьбой растолковать нормы Основного закона, касающиеся выборов местных органов власти.

Ранее «регионалы» заявляли, что определятся со своей позицией относительно голосования в целом за постановление о выборах в Киеве только исходя из вердикта Конституционного суда.