Попов расскажет депутатам 17 апреля, как боролся со стихией

Отчет перед Киевсоветом состоится по инициативе Попова

Председатель КГГА Александр Попов на заседании сессии Киевсовета, которое назначено на 17 апреля, отчитается за проведенную городской властью работу по ликвидации последствий стихии и предупреждению подтоплений в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, отчет состоится по инициативе А.Попова, с которой он обратился в Киевсовет.

Заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега подписала распоряжение «О проведении 17.04.2013 пленарного заседания XI сессии Киевского городского совета VI созыва».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете сообщила, что обратилась к Г.Гереге с просьбой срочно созвать внеочередное пленарное заседание по вопросам чрезвычайного положения в Киеве и лишения полномочий А.Попова. Также фракция призвала всех депутатов Киевсовета поддержать инициативу о созыве внеочередной сессии по требованию трети депутатского корпуса, что предусмотрено регламентом.