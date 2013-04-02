Прокуратура требует отдать Киеву квартиры в новостройках

Застройщик обязан передать 5% площади в коммунальную собственность

Прокуратура Киева заявила иск в Хозяйственный суд с требованием обязать застройщика – ОАО «Голосеевский завод стенных материалов и конструкций» – передать в коммунальную собственность часть квартир в новостройках по ул. Голосеевской, 13-А и 13-Б, для обеспечения жильем граждан, состоящих на квартирном учете.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Информируя об обстоятельствах дела, в прокуратуре отметили, что Киевсовет в 2003 году передал в аренду ОАО «Голосеевский завод стенных материалов и конструкций» почти 6 га земли для строительства жилого комплекса с объектами инфраструктуры по ул. Голосеевской, 13.

По решению Киевсовета и согласно договору аренды земли, застройщик обязан был до 1 января 2012 года передать Департаменту строительства и жилищного обеспечения КГГА 5% общей площади в двух новостройках, что составляет 4,7 тыс. кв. м жилья.

Прокурорской проверкой установлено, что жилые дома №13-А и №13-Б по ул. Голосеевской введены в эксплуатацию, и распоряжением Голосеевской РГА им уже присвоен почтовый адрес.

Вместе с тем, как выяснилось, застройщиком условия договора аренды не выполнены, и до сих пор часть обусловленного жилья в коммунальную собственность не передана.

При этом в прокуратуре отметили, что в 2012 году ОАО «Голосеевский завод стенных материалов и конструкций» в судебном порядке обжаловал решение Киевсовета относительно передачи в коммунальную собственность части жилой площади в новостройках.

В то же время решением суда первой и апелляционной инстанции, а также Высшим хозяйственным судом Украины в удовлетворении иска ОАО «Голосеевский завод стенных материалов и конструкций» было отказано.