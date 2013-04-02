В Раде создано объединение за сохранение Беличанского леса

Главой объединения избран депутат от «Батькивщины» Вячеслав Кутовой / Фото: «Генштабъ»

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «За сохранение природного комплекса «Беличанский лес».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.

Он отметил, что председателем этого объединения избран Вячеслав Кутовой (фракция «Батькивщина»).

Также В.Рыбак сообщил о создании в ВР межфракционного депутатского объединения «За преодоление эпидемии СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов».