Прокуратура проверит, почему обвалился перрон на киевской станции

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа / Фото: Youtube

Столичная прокуратура организовала проверку для установления причин разрушения части перрона, которое произошло сегодня утром на железнодорожной станции «Вышгородская» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и работники транспортного управления прокуратуры Киева. Продолжается осмотр места происшествия. К проведению проверки привлечены специалисты Укртрансинспекции.

Будут установлены причины разрушения объекта, последствия чрезвычайного происшествия и принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на этой станции обвалилась часть перрона. По информации сайта «5 канала», люди, которые ожидали поезд, падали просто на рельсы. По сообщению телеканала, ЧП случилось именно тогда, когда подъехал поезд. Часть пассажиров успели вскочить в вагон, но некоторые, со слов очевидцев, упал под вагон. Машинист разрушения перрона не заметил – закрыл двери и двинулся дальше. Сколько людей пострадало в результате инцидента, «5 канал» выясняет. Известно, что людей на станции было очень много, ведь в последние дни электрички курсируют с интервалом около часа.

Интернет-ресурс «В час пик» со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

«Сообщение о происшествии поступило в 10:03. Наша служба передала сообщение представителям «Укрзализныци», а на место происшествия выехало подразделение спасателей Оболонского района Киева. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Помощь спасателей не понадобилась», – сообщили в ГУ ГСЧС Киева.