Попов заработал за год всего 217 тысяч

У председателя КГГА в собственности две квартиры и Lexus / Фото: КГГА

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов задекларировал 217,161 тыс. грн доходов за 2012 год.

Копия декларации о доходах А.Попова обнародована на официальном сайте КГГА.

При этом в общей сумме доходов председателя КГГА заработная плата составила 204 тыс. грн.

В документе также отмечено, что А.Попов получил в прошлом году 13 тыс. грн дивидендов и процентов.

Председатель КГГА имеет в собственности две квартиры площадью 71 и 43 кв. м.

Кроме того, согласно декларации, у членов семьи А.Попова есть земельный участок площадью 529 кв. м и еще одна квартира площадью 86 кв. м.

Председатель КГГА указал, что владеет машиной Lexus ES 3500 2007 года выпуска. На счетах в банках у него находится 168 тыс. грн.

А.Попов также имеет ценные бумаги стоимостью 5 тыс. 400 грн.