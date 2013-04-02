Герега в 2012 году заработала 8 миллионов и продала 2 автомобиля

У Гереги – 3 квартиры, 2 земельных участка и садовый дом

Заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина Герега в 2012 году получила 8,765 млн грн совокупного дохода, в том числе заработная плата составляла 121,865 тыс. грн (среднемесячный оклад заместителя городского председателя – секретаря Киевсовета, без учета надбавок и доплат, составляет 4025 грн), дивиденды – 8,438 млн грн.

Такие суммы указаны в декларации о доходах Г.Гереги, обнародованной на сайте Киевсовета.

Доходы членов ее семьи составили 10,774 млн грн.

Г.Герега является владельцем двух земельных участков общей площадью 221,241 тыс. кв. м, имеет три квартиры общей площадью 404 кв. м, садовый дом общей площадью 120 кв. м, гараж площадью 19,6 кв. м и «другое недвижимое имущество» площадью 16,1 кв. м.

На правах совместной собственности Г.Гереге и членам ее семьи принадлежат 5 квартир общей площадью 497,2 кв. м.

Членам семьи Г.Гереги также принадлежат земельные участки площадью 407,967 тыс. кв. м (согласно пояснениям пресс-службы Г.Гереги, это земли, на которых размещены гипермаркеты «Эпицентр»), два жилых дома общей площадью 271,1 кв. м, а также дачный дом общей площадью 120 кв. м и «другое недвижимое имущество» площадью 17 кв. м.

Сумма средств на счетах в банках у Г.Гереги составляет 3,5 тыс. грн. Сумма средств на счетах в банках членов ее семьи – 8,042 тыс. грн.

В декларации указано, что номинальная стоимость ценных бумаг составляет 1,509 млн 700 грн. Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся у членов семьи, – 1,590 млн 300 грн.

Согласно документу, Г.Герега не владеет автомобилями. Как отмечает пресс-служба секретаря Киевсовета, авто «Лексус ЛС 430» 2005 года и «Исузу Трупер» 1998 года выпуска, задекларированные в 2011 году, были проданы.