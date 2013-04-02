Мазурчак не прочь возглавить предвыборный штаб Попова

Мазурчак будет и дальше работать в команде Попова

Бывший первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак заявляет, что будет продолжать работать в команде Александра Попова, и не исключает, что возглавит его предвыборный штаб на ближайших местных выборах.

Об этом А.Мазурчак сказал в интервью The Village.

Так, отвечая на вопрос, где он теперь планирует работать, А.Мазурчак ответил: «Да где угодно и как угодно, но в любом случае я буду работать в команде Попова и помогать Попову».

По его словам, в администрации не останется, «но можно же в разных вариантах».

На уточняющий вопрос, возможен ли вариант работы в предвыборном штабе А.Попова, А.Мазурчак сказал: «Можно работать и в предвыборном штабе».

Экс-чиновник отметил, что для него самое большое желание – это стать независимым экспертом. «Не работая во власти, очень легко критиковать всех. Так вот, я могу критиковать уже со знанием дела. Готов идти на встречу с прессой, идти в различные передачи и участвовать в любых дискуссиях. Рассказывать, что происходит, ссылаясь на факты, на цифры, глубоко понимая ситуацию в Украине и в Киеве», – пояснил А.Мазурчак.

Он также сказал, что уходит абсолютно с чистой совестью. «Но настроение у меня нормальное еще потому, что я не ухожу из города, не ухожу из политики, не ухожу из работы. Я буду работать на город и еще буду давать очень хорошие результаты», – заявил А.Мазурчак.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице. 26 марта вечером председатель КГГА А.Попов на заседании штаба по ликвидации последствий непогоды в столице заявил, что принял отставку своего первого заместителя А.Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По окончании заседания А.Мазурчак в интервью журналистам, отвечая на вопрос о его дальнейших планах, заявил, что вообще уходит с государственной службы.