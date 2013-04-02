По факту разрушения перрона в Киеве открыто уголовное производство

Досудебное расследование поручено линейному отделу милиции

По факту обрушения одной из конструкций перрона на железнодорожной станции «Вышгородская» в Киеве открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Проведение досудебного расследования по уголовному производству поручено линейному отделу милиции на станции Киев-Пассажирский.

Как известно, сегодня утром на железнодорожной станции «Вышгородская» произошло разрушение части перрона. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.