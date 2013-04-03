В Киеве ликвидировали 9 подтоплений

Среди прочего подтопило проспект Маяковского и село Троещину

В Деснянском районе Киеве ликвидированы 9 мест подтоплений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Деснянской районной государственной администрации Николая Бойко.

Так, с помощью личного состава ГТУ МЧС Луганской области и Деснянского района мотопомпой оперативно ликвидировано подтопление на проспекте Маяковского, 55. Проведены работы по откачке воды и на трех участках села Троещина. В частности, на углу улиц Ленина и Фрунзе, на углу улиц Мира и Дзержинского, а также на пересечении улиц Ленина и Мира.

Собственными силами КП ДЭУ ликвидировано 5 мест незначительного подтопления: на автобусной остановке «Быковня-2» (ул. Путивльская, 78), на Красногвардейском переулке, на перекрестке ул. Милютенко и Лесного просп., на перекрестке ул. Милютенко и Матеюка, на придомовой территории ул. Шолом-Алейхема, 5, 6.

В пресс-службе напоминают, что в Киеве круглосуточно работает Городской оперативный штаб. О любых проявления подтоплений необходимо сообщать на номер Контактного центра города: 15-51.