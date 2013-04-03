Прокуратура проверит причины схода оползня на Замковой горе

Органам власти поручено установить причины схода оползня / Фото: ТСН

Прокуратура Подольского района Киева обязала органы власти и контроля установить причины, которые привели к разрушению склонов Замковой горы на Подоле, и предоставить информацию относительно последствий оползня.

Как сообщает пресс-служба Подольского района Киева, соответствующий запрос направлен в Подольскую РГА и КП «Специализированное управление противооползневых подземных работ».

Кроме того, органы власти обязаны предоставить информацию о принятых мерах по недопущению случаев, которые могут угрожать безопасности людей.

Как ранее сообщал УНИАН, на улице Воздвиженской в районе домов №1, №3, №5 в Подольском районе Киева произошел сдвиг верхнего слоя почвы.