Киевскому зоопарку подарят тюленей

Для содержания тюленей необходимо оборудовать специальный вольер

Киевский зоопарк пополнится новыми животными – серыми тюленями. По словам директора зоопарка Евгения Кирилюка, привезти их планируют из польского зоопарка, сообщает «Сегодня».

«Денег на закупку новых животных у нас нет. Сотрудники одной из Международных ассоциаций зоопарков рассказали, что польский зоопарк готов нам бесплатно передать несколько тюленей», – рассказала первый заместитель генерального директора Киевского зоопарка Елена Николайчук.

Но Киев еще не готов принять новичков. «Необходимо выделить территорию, сделать специальный вольер... А на это нужны время и деньги. Но мы очень хотим, чтобы наш зоопарк пополнился новыми животными», – утверждает Николайчук.

Ранее Кирилюк заявлял, что в этом году в зоосаде появятся не только тюлени, но и пингвины, серые волки, комодские вараны и грызун капибара. «Он полтора метра в длину, выглядит, как огромная щетинистая морская свинка. А комодские вараны могут вымахать до трех метров в длину», – говорит директор.