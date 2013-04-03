Попов уверяет, что уже давно ждет назначения даты выборов

Попов готов к любому решению Рады относительно даты выборов / Фото: КГГА

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявляет, что уже давно ожидает от Верховной Рады принятия решения об определении даты проведение выборов мэра Киева и Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время выездного совещания.

«Что касается выборов, это вопрос исключительно в плоскости Верховной Рады и Конституционного суда, безусловно. Я уже давно ожидаю, когда состоятся выборы. Потому что они должны состояться и нужно ставить точку в этой интриге, в этом марафоне», – сказал А.Попов.

Вместе с тем он отметил, что воспримет любое решение, которое будет принято парламентом по поводу определения даты выборов в столице.

Как сообщал УНИАН, А.Попов ранее заявил, что будет принимать участие в выборах мэра Киева, на которых, по его убеждению, «обязательно одержит победу».

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы». Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

После этого в оппозиции заявили, что готовы на перенесение даты киевских выборов на неделю-две.

В частности, как подчеркнул лидер «Свободы» Олег Тягнибок, оппозиция будет искать пути для того, чтобы эти выборы все же состоялись. «Возможно, будет перенесена дата выборов, но не намного. Ну, для нас приемлемая неделя – две недели со 2 июня. Но, наверное, не больше», – сказал он.

В то же время лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что фракция будет ожидать решение Конституционного суда по поводу срока проведения выборов в Киеве.