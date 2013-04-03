Столичные власти успокаивают киевлян: проблем с паводком не будет

Попов осмотрел сооружения Бортнической станции аэрации / Фото: КГГА

У киевлян нет оснований волноваться в связи с возможными последствиями весенних паводков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время выездного совещания.

«Проблем с паводками в Киеве не будет. Вопрос был в 50 миллионах тонн снега, и он сегодня решается. Также вопрос большой воды, которая идет из верховьев Днепра, но, по данным специалистов и Украинского гидрометеоцентра, мы знаем, что готовность наших водохранилищ полная, чтобы принять тот объем воды, который должен к нам прийти», – сказал А.Попов.

По его словам, ажиотаж вокруг возможных последствий весенних паводков в Киеве в основном был вызван критическими материалами в СМИ. Причем, как подчеркнул председатель КГГА, такие материалы выходили даже за рубежом. Вместе с тем он отметил, что оснований для обеспокоенности у киевлян нет. Он подчеркнул, что все 7 дюкеров – труб диаметром 1,4 метра, которые находятся под Днепром, и входят в систему пропуска стоковых вод города в Бортницкую станцию аэрации, находятся в рабочем состоянии.

А.Попов добавил, что сегодня утром завершился осмотр всех дюкеров водолазами и их выводы положительны. Тем не менее, чиновник констатировал, что 4 из 7 дюкеров были введены в эксплуатацию в 1965 году. Поэтому, в прошлом году городская администрация приняла решение разработать проект строительства новых дюкеров под Днепром. Чиновник добавил, что на эти меры город уже выделил около 8-10 миллионов гривен.

А.Попов подчеркнул, что единственное место в Киеве, которое может пострадать от последствий паводков, – это частный сектор в Жулянах. Однако, по его словам, и там волноваться нет оснований. Он пояснил, что сейчас там работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые откачивают воду.

«Уровень воды там сейчас на уровне лета», – сказал А.Попов.