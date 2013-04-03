Суд взялся за отобранную у общества слепых базу отдыха

Члены общества слепых провели пикет под судом против захвата базы отдыха

Сегодня, 3 апреля, в Хозяйственном суде столицы состоится очередное заседание по делу по иску прокуратуры Шевченковского района Киева о незаконном отчуждении базы отдыха «Ивушка» Украинского общества слепых в поселке Козин Обуховского района Киевской области.

Об этом сообщила прокурор прокуратуры Светлана Долгорук, которая представляет интересы государства по указанному делу, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева.

По словам С.Долгорук, в феврале 2010 года директором Киевского учебно-производственного предприятия №3 УТОС с частным обществом ООО «Союз Ивест» заключен договор о совместной деятельности по восстановлению базы отдыха «Ивушка», предназначенной для оздоровления и социальной реабилитации инвалидов с проблемами зрения.

По условиям договора, частное предприятие приобрело право собственности на часть объектов недвижимости базы отдыха, а также на земельный участок площадью почти 2 га, на котором она расположена.

Однако, как установлено прокурорской проверкой, отчуждение имущества базы отдыха произошло без соответствующего согласования с Центральным правлением УТОС. К тому же, земельный участок, на котором размещена «Ивушка», вообще не принадлежал Киевскому УВП №3, а является собственностью территориального общества поселка Козин.

«Учитывая, что указанный договор грубо нарушает интересы государства и граждан, прокуратурой района предъявлен иск в суд с требованием признать его недействительным», – подчеркнула прокурор С.Долгорук.

Рассмотрение дела назначено на 15.00.