КГГА еще не подсчитала, во сколько обошелся аномальный снегопад

К ликвидации последствий непогоды привлекались более 50 предприятий

В Киевской городской государственной администрации еще не подсчитали сумму денег, потраченных на ликвидацию последствий сильных снегопадов 22-24 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов во время выездного совещания.

«Вас это сильно удивит, но мы фактически не делали никаких серьезных затрат. Мы, безусловно, посчитаем, но это будут небольшие средства. Прежде всего, они будут связаны с использованием транспорта, который был нам предоставлен предприятиями и организациями города, привлеченного к уборке снега», – отметил А.Попов.

По его словам, к ликвидации последствий ненастья привлекалось более 50 предприятий.

Председатель КГГА сообщил о договоренности с правительством о том, что все расходы будут профинансированы через резервный фонд госбюджета.

Вместе с тем А.Попов подчеркнул, что город потратил на мероприятия по ликвидации последствий ненастья немного денег, основные расходы пошли на привлечение снегоуборочной техники.

«Работали службы, которые должны работать. Многие работы были выполнены потому, что мы просто попросили и предприятия, и организации это сделать просто из патриотического отношения к киевлянам, к Киеву», – сказал председатель КГГА.

В то же время он признал, что город не был подготовлен к аномальным снегопадам, поэтому для ликвидации последствий ненастья в будущем Киев планирует закупить снегоуборочной техники на 80-90 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпало больше месячной нормы снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице.