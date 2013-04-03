В Киев свозят технику для борьбы с наводнением

Насосные станции размещены в местах наибольшей угрозы подтопления

В Киев передислоцированы около 80 мощных насосных станций из 7 регионов Украины, где весенний разлив вод не носит угрожающего характера.

Об этом сообщил премьер-министр Николай Азаров сегодня, начиная заседание Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

По словам главы правительства, эти насосные станции размещены в местах наибольшей угрозы подтопления.

Также Н.Азаров подчеркнул, что во Львовской области не исключено формирование самого большего за всю историю гидрологических наблюдений уровня воды весеннего наводнения.

«Самая тяжелая ситуация ожидается на территории Волынской, Житомирской, Ривненской областей. Уже сейчас в некоторых районах уровень воды достиг опасной отметки», – констатировал премьер.

«Сложная гидрологическая ситуация ожидается на территориях Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Черниговской областей. При этом во Львовской области – в бассейне Западного Буга – не исключено формирование самого высокого за всю историю гидрологических наблюдений уровня воды весеннего наводнения», – сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что силы и средства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям еще со времени снегопадов находятся в полной готовности, сконцентрированные на угрожающих направлениях.

«Еще раз отмечаю, что оперативные штабы должны принимать решение на опережение. Также подчеркиваю персональную ответственность глав местных администраций за полную готовность соответствующих служб в регионах, за своевременное информирование людей и быстрое принятие необходимых решений», – заявил глава правительства.