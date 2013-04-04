Киев к майским праздникам уберут и озеленят

В столице высадят деревья, кусты, цветы и обустроят газоны

В рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния Киева городская комиссия проинспектировала территории Дарницкого и Голосеевского районов.

По словам директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергея Садового, к майским праздникам город уберут и озеленят. В частности, восстановят благоустройство после разрытий, отремонтируют детские и спортивные площадки, а также высадят деревья, кусты, цветы и обустроят газоны.

«В кратчайшие сроки районы должны восстановить благоустройство в местах проведения работ на инженерных сетях, обеспечить своевременную уборку и мытье дорог, тротуаров и пешеходных дорожек. Кроме того, коммунальные службы должны активизировать работу по ликвидации стихийных свалок и обеспечить санитарную очистку береговых полос рек, озер и парков, скверов, зеленых зон вдоль дорог», – отметил Сергей Садовой.

Он также подчеркнул необходимость обеспечить очистку элементов остановок от листовок и объявлений, а также привести в надлежащее санитарно-техническое состояние остановки городского общественного транспорта, парковки и территории, прилегающие к конечным остановкам маршрутных такси.

Следующий объезд состоится 10 апреля, во время которого городская комиссия по благоустройству проинспектирует территории Подольского и Оболонского районов.