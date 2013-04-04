На Московском мосту в Киеве перевернулся автобус – СМИ

ЧП произошло на части переправы через Десенку

В Киеве в районе Московского моста автобус №21 снес 100 метров отбойника и перевернулся. На данный момент известно о двух пострадавших. ЧП произошло на части переправы через Десенку, сообщает «Сегодня».

По одной из версий, пассажирский транспорт «подрезал» один из автомобилей. Удар был настолько мощный, что несколько десятков метров ограждения вылетело на проезжую часть, а автобус отбросило на обочину.

Как рассказали изданию в столичной ГАИ, на место ЧП прибыло три кареты скорой помощи.

В результате ДТП образовалась огромная пробка.