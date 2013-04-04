Обвал перрона может произойти и на столичной Троещине

Оползень продолжает увеличиваться / Фото: ТСН

Вслед за станцией городской электрички «Вышгородская» под угрозой обвала оказалась новая и одна из самых популярных железнодорожных платформ Киева – «Троещина-2».

Ее открыли полгода назад, а теперь просто под платформой сдвинулась почва, сообщает ТСН.

Несмотря на это, опасность уйти под землю повлияла разве что на график движения электричек. Согласно графику, поезда должны курсировать каждые 10-15 минут, однако их стало значительно меньше.

Тысячи пассажиров не могут выехать из микрорайона, а сама пропасть продолжает разрастаться.

Киевлянам ежедневно приходится не только по несколько часов высматривать электричку, но и, по информации издания, рисковать собственной жизнью. Ведь платформа, на которой стоят пассажиры, со дня на день может уйти под землю.

Глина вперемешку с землей ушла из-под платформы несколько дней назад и сползает дальше. В сложившейся ситуации киевлян больше всего удивляет реакция столичных властей. На упреки в письмах и звонках относительно электрички и опасений по поводу оползня там реакция одна: «У нас все хорошо, примем к сведению, отпишемся вам через месяц».