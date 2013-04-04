ДТП на Московском мосту: автобус едва не упал в воду (фото)

Один из пассажиров выпал на ходу

Вечером 3 апреля в Киеве маршрутный автобус с 27 пассажирами, следовавший с Оболони на Троещину, внезапно врезался в отбойник на Московском мосту. Об этом сообщает ТСН.

Столб выбил заднюю дверь и пассажир, стоявший у двери, по словам свидетеля, выпал на ходу. Об этом свидетельствовала и кровь на разрушенном металлическом заборе.

Позже в Киевской ГАИ рассказали, что у автобуса отказали тормоза и, когда водитель это понял, то пытался остановить автобус о заграждение. К счастью, ему это удалось, потому что через несколько десятков метров как раз находилась река Днепр.

Двух пассажиров с многочисленными переломами забрала скорая, водитель не травмирован, но пообщаться на камеру не смог, поскольку у него – шок.

Фото: «Автополигон»