В Киеве подорожала аренда квартир

Самая низкая стоимость аренды остается в Дарницком районе

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в І квартале 2013 года выросла на 2,46% (17 долл.) – до 708 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 444 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой 720 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 720 долл., 2-комнатных – на 22 долл., до 899 долл., 3-комнатных – на 25 долл., до 1 052 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 14 долл. – до 600 долл., 2-комнатных – на 34 долл., до 1 000 долл., 3-комнатных – на 36 долл., до 1 162 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл., до 447 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 558 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 801 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 10 долл. – до 549 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 665 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 821 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 505 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 666 долл., 3-комнатных – на 20 долл., до 803 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 465 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 635 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 793 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 17 долл., до 459 долл., 2-комнатных – на 22 долл., до 612 долл., 3-комнатных – на 24 долл., до 771 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 11 долл. – до 450 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 595 долл., 3-комнатных – на 17 долл., до 726 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл. – до 444 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 553 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 670 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 451 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 580 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 735 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в феврале 2013 года выросла на 0,72% (5 долл.) – до 702 долл. за квартиру в месяц.