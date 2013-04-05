На полигоне бытовых отходов в Киевской области будут проверять мусор

Полигон бытовых отходов №5 обнесут стеной

Кабинет министров Украины подготовит антикризисную и инвестиционную программы для решения проблем, которые возникают вокруг полигона твердых бытовых отходов №5, что находится в с. Подгорцы Обуховского района Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, такое решение было принято в среду во время выездного заседания на полигоне №5, в котором приняли участие вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и министр экологии Олег Проскуряков, а также председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, председатель Государственной экологической инспекции Павел Жила и другие должностные лица.

В ходе заседания было определено, что утилизация и переработка фильтрата является частью комплекса решений, необходимых для обеспечения экологической безопасности в Киевской области. Отдельного подхода требуют и вопросы качественной рекультивации земель, проверки состояния дренажных систем полигона и предотвращения распространения опасных испарений и мусора с живыми организмами в ближайшие населенные пункты.

Как отмечается, по результатам выездного заседания готовится проект соответствующего постановления Кабинета министров, который будет определять два стратегических направления решения проблемы вокруг полигона: антикризисный и инвестиционный. В рамках первого направления в ближайшее время будет детально изучена водная среда района, состояние дамб, фильтратов, а также введен контроль мусора, который ввозится на полигон, и сконструировано ограждение вокруг полигона. Ожидается, что в рамках инвестиционного направления будет объявляться конкурс на строительство сортировочной линии для полигона.

Справка УНИАН: По экспертным оценкам, в Киеве ежегодно образуется 1,2-1,5 млн тонн бытовых отходов. До 80% их вывозится на полигон №5 предприятия "Киевспецтранс", 20% сжигается на филиале "Завод "Энергия" АК "Киевэнерго".

Площадь полигона №5 - 56,3 га.

С 2005 по 2008 год на полигоне №5 проводилась реконструкция. По данным КГГА, общая стоимость работ составили 76,9 млн грн. За это время была построена лаборатория радиологического контроля, котельная, контрольно-пропускной пункт, насосная станция перекачки фильтрата, ЛЭП, трансформаторная подстанция, внешние и внутренние инженерные сети. Также тогда построили цех по очистке фильтрата производительностью 400 кубометров в сутки.