На Киевщине пьяный водитель избил двух гаишников

Водитель начал дебоширить во время составление протокола о нарушении ПДД

Прокуратура Яготинского района Киевской области закончила досудебное расследование по уголовному производству в отношении мужчины, избившего милиционеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть оказании сопротивления работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей и умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Досудебным расследованием установлено, что во время дежурства работники дорожной автоинспекции Яготинского райотдела милиции остановили автомобиль, которым управлял обвиняемый.

«Милиционеры, подошедшие к машине для проверки документов, увидели, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола в милицейском автомобиле, куда был приглашен водитель, он начал дебоширить. В частности, мужчина сломал ручку пассажирской двери и ногами выбил переднее лобовое стекло служебного автомобиля», – утверждают в прокуратуре.

Также водитель, как говорится в сообщении, «несколько раз толкнул одного милиционера в живот, дальше с кулаками набросился на другого правоохранителя и нанес ему многочисленные удары в лицо».

«При этом пьяный водитель все время ругался в адрес работников милиции нецензурными выражениями, грозил физической расправой и увольнением их с работы. Одному из милиционеров угрожал даже сжечь его дом», – проинформировали в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в районный суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяты лет или лишения свободы на тот же срок, сообщили в прокуратуре.