Киеву вернули 2 га земли в Гидропарке

Договор аренды земли закончился еще в начале 2010 года / Фото: Rooms.kiev.ua

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры Днепровского района столицы и обязал ООО «Аква-Шерл» вернуть в коммунальную собственность 2 га земли стоимостью более 11 млн грн на острове Венецианский на территории столичного Гидропарка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепровского района.

Киевсоветом в 2004 году ООО «Аква-Шерл» было передано в аренду на пять лет 2 га земли, в том числе 0,5 га прибрежно-защитной полосы Днепра, для строительства, эксплуатации и обслуживания развлекательного комплекса «Аквапарк».

Прокурорской проверкой установлено, что договор аренды земли закончился еще в начале 2010 года. В то же время обществом никакое строительство не начато и участок в коммунальную собственность до сих пор не возвращен.

По заключению Главного управления земельных ресурсов КГГА, земельный участок ООО «Аква-Шерл» не используется, и на нем растут зеленые насаждения.

В связи с уклонением ООО «Аква-Шерл» от выполнения решения суда государственной исполнительной службой было открыто исполнительное производство и при вмешательстве прокуратуры района 2 га земли в Гидропарке возвращены в коммунальную собственность.