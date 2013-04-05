За оползнем на Замковой горе будут наблюдать круглосуточно

Голубченко поручил проверить качество работ при строительстве подпорной стенки

Заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко обязал соответствующие городские структуры обеспечить круглосуточный контроль за процессами, которые происходят по всей протяженности оползня почвы на Замковой горе киевского Подола.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий оползня.

«Нужно обеспечить круглосуточный контроль за процессами, которые происходят по всей протяженности оползня от дома №1 до №43. В случае необходимости необходимо будет рассмотреть вопрос об отселении людей из опасных участков», – сказал А.Голубченко.

В то же время он подчеркнул, что в сжатые сроки необходимо выполнить работы для локализации оползней, при этом следует принять решение о проведении таких работ без тендера.

«Это чрезвычайная ситуация и поэтому необходимо действовать быстро, поскольку время проведения тендера может затянуться. А у нас нет времени выбирать заказчика и исполнителя», – подчеркнул он.

В то же время А.Голубченко выразил обеспокоенность по поводу того, что из-за отсутствия свободного подъезда к месту оползня работы придется выполнять вручную.

Вместе с тем он подчеркнул, что эти работы нужно начать после стабилизации ситуации, во избежание опасности, угрозы здоровью и жизни людей. А пока оползневый процесс не стабилизировался, необходимо будет снимать и вывозить слои почвы, сползающие внизу, отметил А.Голубченко.

Также во время заседания комиссии было принято решение проверить качество работ, которые проводились во время строительства подпорной стенки раньше, поскольку есть сомнения в том, что они проводились качественно.

Также комиссия приняла решение поручить «Киевавтодору» и управлению горархитектуры рассмотреть вопрос о возможности строительства подъездных путей к месту чрезвычайной ситуации.

«Я понимаю, что в Египте пирамиды строили вручную, но мы живем в 21-м веке, и есть техника. Если этого не сделать – мы будем заложниками ситуации, поскольку от ее повторения никто не застрахован», – отметил А.Голубченко.

Также он поручил управлению финансов выделить на работы по ликвидации оползня средства из резервного фонда, другим городским структурам, которые будут привлечены к этим работам, составить график их выполнения.

Как сообщал УНИАН, по данным КГГА, в Подольском районе Киева из-за оползня почвы решено отселить 16 семей из двух домов.

В частности, Городской оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 4 апреля провел выездное заседание на месте оползня почвы, который произошел на днях недалеко от домов №№ 1, 3 и 5 по улице Воздвиженский на Подоле.

Как отметил и.о. первого заместителя председателя КГГА Анатолий Голубченко, в результате интенсивного таяния большого количества снега на Замковой горе произошел оползень.

Было решено временно отселить в гостиничный комплекс «Киевгорстроя» жителей двух домов (всего 16 семей); перекрыть газоснабжение; установить дежурство специалистов управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА и специализированного управления противооползневых работ, представителей районной администрации для постоянного мониторинга проблемной зоны.