На столичной стройплощадке мужчина напоролся на арматуру
11:09, 08 апреля 2013Киев
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Строитель находится в реанимации
Строитель насквозь напоролся на арматуру
В Киеве строитель упал с трехметровой высоты и насквозь напоролся на арматуру фундамента.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, ЧП произошло на территории строительной площадки ТЦ «Пирамида» на Кольцевой дороге, 1-А.
На место происшествия прибыли голосеевские спасатели. Помощь оказывалась с использованием дискореза. Пострадавший в тяжелом состоянии передан врачам скорой медицинской помощи.
Сейчас 36-летний пострадавший находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении больницы.
Причины падения мужчины со здания выясняют правоохранительные органы.
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