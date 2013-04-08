На столичной стройплощадке мужчина напоролся на арматуру

Строитель насквозь напоролся на арматуру

В Киеве строитель упал с трехметровой высоты и насквозь напоролся на арматуру фундамента.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве, ЧП произошло на территории строительной площадки ТЦ «Пирамида» на Кольцевой дороге, 1-А.

На место происшествия прибыли голосеевские спасатели. Помощь оказывалась с использованием дискореза. Пострадавший в тяжелом состоянии передан врачам скорой медицинской помощи.

Сейчас 36-летний пострадавший находится в бессознательном состоянии в реанимационном отделении больницы.

Причины падения мужчины со здания выясняют правоохранительные органы.