На Киевщине чиновник за уменьшение штрафа требовал $20 тысяч взятки

На взятке попался начальник отдела Госинспекции сельского хозяйства / Фото: topneftegaz.ru

Прокуратурой Киевской области передан в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела осуществления инспекторской деятельности Управления контроля за использованием и охраной земель Государственной инспекции сельского хозяйства в области, который требовал 20 тысяч долларов взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, он требовал у предпринимателей взятку за то, что посодействует в уменьшении штрафных санкций за самовольный захват земельного участка.

Его посредник при получении указанной суммы взятки был задержан на месте совершения преступления.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, то есть совершение законченного покушения на получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, взятки в крупном размере, соединенное с ее вымоганием.

Государственному служащему грозит наказание от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.