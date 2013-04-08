Цены на коттеджи под Киевом выросли

Самые дешевые дома – в Сквирском районе

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в первом квартале 2013 года выросла на 1,59% (16 долл.) – до 1 022 долл. за 1 кв. м, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 3,78% (48 долл.) – до 1 318 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 289 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 557 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе – на 1,17% (18 долл.) – до 1 557 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 1,37% (20 долл.) – до 1 480 долл./кв. м, Бориспольском – на 1,51% (18 долл.) – до 1 212 долл./кв. м, Васильковском – на 2,07% (21 долл.) – до 1 034 долл./кв. м, Макаровском – на 2,45% (23 долл.) – до 962 долл./кв. м, Броварском – на 2,47% (23 долл.) – до 953 долл./кв. м, Вышгородском – на 1,69% (15 долл.) – до 903 долл./кв. м, Бородянском – на 1,35% (11 долл.) – до 824 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 1,46% (10 долл.) – до 694 долл./кв. м, Фастовском – на 3,46% (22 долл.) – до 658 долл./кв. м, Белоцерковском районе – на 2% (11 долл.) – до 560 долл./кв. м, Мироновском – на 1,78% (9 долл.) – до 516 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1,78% (9 долл.) – до 514 долл./кв. м, Барышевском – на 2,39% (11 долл.) – до 471 долл./кв. м, Богуславском – на 1,65% (7 долл.) – до 431 долл./кв. м, Яготинском – на 3,93% (16 долл.) – 423 долл./кв. м, Таращанском – на 2,02% (7 долл.) – до 354 долл./кв. м, Иванковском – на 2,47% (9 долл.) – до 374 долл./кв. м, Ракитнянском районе – на 1,97% (7 долл.) – до 362 долл./кв. м, Сквирском – на 1,76% (5 долл.) – до 289 долл./кв. м, Згуровском районе – на 1,48% (5 долл.) – до 343 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по оценкам портала «Столичная недвижимость», стоимость частных домов в пригороде Киева в январе-марте 2013 года снизилась на 2,4% – до 9 376 грн/кв. м.