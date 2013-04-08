В Киеве на крышах остановок высадят цветы

Цветами украсят также фонарные столбы / Фото: max-a-lebedev.livejournal.com

В среду, 10 апреля коммунальное объединение «Киевзеленстрой» планирует начать высадку 106 каштанов бриотти на Крещатике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко.

По его информации, завершается подготовка лунок под деревья с заменой почвы и оборудованием дренажа. Работы планируется завершить к 1 мая.

Он отметил, что компания UDP подарила столице в целом 115 саженцев сорта «мясокрасные бриотти», то есть, есть запас саженцев в случае, если некоторые из деревьев не приживутся.

Заместитель генерального директора компании UDP Роман Романюк сообщил, что компания имеет гарантию подрядчика по закупке и доставке деревьев на один год. По его словам, это зрелые деревья, высотой 3,5-4,5 м, с диаметром ствола 15-20 см и мощной корневой системой.

Р.Романюк сообщил также, что деревья начнут цвести уже нынешней весной.

По его информации, саженцы привезены из Северной Италии – региона, где климатические условия максимально приближены к погодному режиму столицы, что гарантирует хорошую адаптацию растений. По информации представителя UDP, деревья хорошо перенесли транспортировку.

Он также отметил, что каштаны этого сорта устойчивы к поражению молью.

По данным Р.Романюка, одно дерево обошлось компании вместе с доставкой около 6 тыс. грн. Таким образом, в целом на деревья было потрачено около 690 тыс. грн.

По данным М.Царенко, для обеспечения всего Крещатика новыми каштанами в целом было выделено 3 млн грн.

Также руководитель «Киевзеленстроя» сообщил о планах реализовать проект по вертикальному озеленению остановочных комплексов пассажирского транспорта столицы. В частности, планируется высадить на крышах остановок цветы и другие растения. Украшать таким образом остановки начнут с центра города.

Предусматривается, что продемонстрировать первый остановочный комплекс, украшенный цветами, можно будет через две недели.

Кроме того, сообщил М.Царенко, проектом вертикального озеленения будут охвачены другие объекты города, в частности, столбы сетей освещения. В целом на такое озеленение выделено 1,4 млн грн.

Также он сообщил, что в столице планируется организовать в течение года 60 розариев. Уже весной будет высажено 500 первых кустов роз. М.Царенко напомнил, что предусмотрено высадить в городе не менее миллиона роз. На реализацию проекта уйдет 2-3 года, поскольку нужно время для подготовки мест под розарии с заменой почвы и создание других необходимых условий для сохранения растений.

На пресс-конференции также сообщалось, что цветочные часы вблизи Майдана Незалежности планируется запустить ко Дню Киева с новым декоративным рисунком.