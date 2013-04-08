В Киеве пройдут два масштабных субботника

Киевские власти уже определили места проведения субботников

В рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города в Киеве состоятся два масштабных субботника: 13 апреля – общегородской и 20 апреля – по случаю Дня окружающей среды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой.

По его словам, уже определены места проведения субботников и объемы работ.

«Погодные условия позволили только в апреле начать активную работу по санитарной очистке дорог, тротуаров, зеленых зон вдоль дорог и мест общего пользования. В мероприятиях будет задействовано большое волонтерское движение «Сделаем Украину чистой». В основном, это работы по благоустройству придомовых территорий, территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям, паркам и скверам, береговым полосам водоемов», – отметил С.Садовой.

Он также заметил, что во время весеннего двухмесячника районы и коммунальные службы города планируют ликвидировать 164 стихийные свалки, обустроить 139 новых контейнерных площадок, убрать от пескозаноса 1518 километров дорог, а также очистить 106 гектаров береговых полос водоемов и упорядочить 257 гектаров газонов.