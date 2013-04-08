В центре Киева трамвай сошел с рельс и врезался в автомобили (фото, видео)
ДТП произошло на ул. Дмитриевской
Трамвайный вагон задел две припаркованные машины
В Киеве на улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованные легковые автомобили.
Авария произошла около 14:00. Трамвай ехал по 15-му маршруту в сторону центрального железнодорожного вокзала, сообщает FaceNews.
По словам водителя трамвая, в какой-то момент вагон резко соскользнул с путей, и его понесло на припаркованные автомобили.
В салоне на момент ЧП находились около 20 пассажиров. К счастью, в результате ДТП ни пассажиры, ни водитель с кондуктором не пострадали.
«Выбросило вторую колесную пару, первая осталась на рельсах. Скорее всего, что-то с тележкой, износ реборды колес», – утверждает водитель трамвая.
Стальные колеса буквально впились в асфальт. Неуправляемый вагон задел две припаркованные машины – Kia Carens и Suzuki SX4.
Из-за чего произошел сход вагона, пока неизвестно. Движение трамваев на улице Дмитриевской перекрыто. На место происшествия вызвали тягач, который поставит вагон на рельсы.
Сейчас специалисты выясняют причину аварии.
Фото и видео: FaceNews