В центре Киева трамвай сошел с рельс и врезался в автомобили (фото, видео)

Трамвайный вагон задел две припаркованные машины

В Киеве на улице Дмитриевской трамвай сошел с рельс и врезался в припаркованные легковые автомобили.

Авария произошла около 14:00. Трамвай ехал по 15-му маршруту в сторону центрального железнодорожного вокзала, сообщает FaceNews.

По словам водителя трамвая, в какой-то момент вагон резко соскользнул с путей, и его понесло на припаркованные автомобили.

В салоне на момент ЧП находились около 20 пассажиров. К счастью, в результате ДТП ни пассажиры, ни водитель с кондуктором не пострадали.

«Выбросило вторую колесную пару, первая осталась на рельсах. Скорее всего, что-то с тележкой, износ реборды колес», – утверждает водитель трамвая.

Стальные колеса буквально впились в асфальт. Неуправляемый вагон задел две припаркованные машины – Kia Carens и Suzuki SX4.

Из-за чего произошел сход вагона, пока неизвестно. Движение трамваев на улице Дмитриевской перекрыто. На место происшествия вызвали тягач, который поставит вагон на рельсы.

Сейчас специалисты выясняют причину аварии.

Фото и видео: FaceNews