Попов просит киевлян убрать город после зимы

Общегородская толока состоится 13 апреля

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов приглашает всех жителей столицы принять участие в общегородской толоке, которая состоится в субботу, 13 апреля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отметил во время совещания у председателя КГГА директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовой, толоку в рамках проведения двухмесячника по благоустройству планировали провести в прошлую субботу, 6 апреля. Однако, в связи со сложной погодной ситуацией, дату большой общегородской уборки решили изменить. Городская власть приглашает всех желающих приобщиться к мероприятию и вместе убрать город после зимы.

«Кроме традиционного двухмесячника по благоустройству, который проводят коммунальные службы города, мы организуем вторую Киевскую толоку. Это давняя прекрасная традиция – весной вместе наводить порядок в городе, и в Киеве она успешно возрождается», – сказал во время совещания А.Попов.

Он напомнил, что в прошлом году, когда столичная власть организовала первую Киевскую толоку, к ней приобщились около 25 тысяч киевлян, среди которых были и предприниматели, и представители политических партий, и просто инициативные горожане. В этом году А.Попов также ожидает поддержки небезразличных киевлян.

«Вместе мы можем сделать наш город лучше. Именно поэтому мы хотим продолжить традицию проведения толок, и приглашаем к участию всех горожан. Мы призываем присоединиться к толоке предпринимателей и организовать уборку территорий вокруг своих предприятий и учреждений. Мы предлагаем представителям политических партий, которые декларируют заботу о состоянии благоустройства города и условиях жизни киевлян, также присоединиться к этому мероприятию и продемонстрировать свое неравнодушие и любовь к городу», – добавил А.Попов.

Отдельно председатель КГГА обратился к общественным организациям и Общественному совету при горгосадминистрации.

«Многочисленные общественные организации, в частности те, которые представлены в Общественном совете при КГГА, имеют возможность помочь городским службам навести порядок в столице. Поэтому мы ожидаем и их активное участие», – сказал А.Попов.

Надеется председатель КГГА и на помощь от органов самоорганизации населения, ОСМД, ЖСК и других.

«Каждый киевлянин может приобщиться к толоке – высадить цветы на придомовой территории, убрать в своем дворе или в соседнем парке. Наши коммунальные службы готовы помочь всем желающим и обеспечить необходимым инвентарем тех, кто пожелает лично принять участие в уборке города», – отметил А.Попов.