В «Киевавтодоре» жалуются, что латать ямы придется почти на всех улицах

«Киевавтодор» не успевает закончить в срок ремонт дорог

В Киеве необходимо дополнительно отремонтировать около 20 тыс. кв. м дорожного покрытия. Количество выбоин увеличилось из-за рекордного снегопада 22-24 марта.

Об этом сообщает «Коммерсант-Украина» со ссылкой на нового генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Петра Берегового.

По его словам, из-за мощного снегопада пришлось сдвинуть график завершения ямочного ремонта киевских дорог с 20 апреля на начало мая.

«Практически на всех улицах придется провести дополнительный ямочный ремонт. Возле ям, которые мы уже успели закрыть, появились новые выбоины. В целом в городе дополнительно необходимо залатать около 20 тыс. кв. м дорожного покрытия (ранее предполагалось, что ямочный ремонт будет проводиться на площади в 94 тыс. кв. м – Ред.).

При этом Береговой отметил, что киевские власти обещают выделить средства на дополнительный ремонт. «Город пообещал выделить нам еще около 16 млн грн на текущее благоустройство, куда включено и проведение ямочного ремонта. На сегодняшний день на эти цели уже выделено около 12 млн грн», – подчеркнул он.

Гендиректор «Киевавтодора» также сообщил, что из-за необходимости проведения дополнительного ремонта проезжей части коммунальщикам не удастся завершить работы в срок – до 20 апреля.

«График ямочного ремонта будет смещен на две недели. В ходе аварийного ремонта для обеспечения нормального проезда транспорта мы будем ориентироваться на улицы общегородского и межрайонного значения. К 9 мая мы должны залатать все ямы на этих дорогах. Кстати, мы сформировали и программу текущего ремонта, к которому также уже будем приступать», – отметил Береговой.

Из-за смещения графика ремонтных работ откладывается также и реконструкция проспекта Победы, которую обещали начать с апреля.

«Скорее всего с понедельника мы уже приступим к реконструкции (проспекта Победы – Ред.). Сейчас подрядная организация (турецкая «ОНУР Конструктион Интернешнл») выехала со своим реквизитом на место, проводит фотосъемки. Кроме того, мы уже определились с первым участком работ – он растянется от въезда в Киев до станции метро «Святошино».