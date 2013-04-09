Попов уверяет, что дал 10 миллионов на борьбу с оползнями

По словам Попова, сошедшие в Киеве оползни угрозы не несут

Из бюджета Киева было дополнительно выделено 10 млн грн на противооползневые мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам председатель КГГА Александр Попов, комментируя ситуацию с оползнями в разных районах столицы после таяния снега.

По его словам, средства выделены коммунальному предприятию «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУПР), которое предотвращает возникновение и ликвидирует оползни.

«В этом году мы выделили дополнительное финансирование для того, чтобы поддержать это предприятие и не допустить таких случаев – это более 10 млн грн, насколько я помню. Это для того, чтобы предприятие смогло осуществлять профилактические работы, связанные с недопущением оползней», – сказал А.Попов.

Также он отметил, что оползни, которые произошли в городе в последние дни, угрозы для жизни и безопасности людей не представляют, также нет угрозы для повреждения тех или иных зданий.

«Мы реагируем на это – сразу выезжают соответствующие бригады», – подчеркнул А.Попов.

Как сообщал УНИАН, по данным на 8 апреля в Киеве было зафиксировано 18 оползней.