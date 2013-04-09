Бригинец требует снести памятник Ленину возле киевского вокзала

Депутат просит завод «Ленинская кузница» разрешить снос памятника / Фото: geolocation.ws

Народный депутат (фракция «Батькивщина») Александр Бригинец обратился к заводу «Ленинская кузница» с предложением дать согласие на демонтаж памятника Ленину, балансодержателем которого является завод.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

В пресс-службе отметили, что Киевская горгосадминистрация ответила А.Бригинцу, что памятник Ленину, установленный во дворе продуктового магазина «Фуршет» по ул. Жилянской, 87 (Старовокзальная), можно демонтировать, если только этого захочет его балансодержатель – то есть завод «Ленинская кузница».

«Киевская власть, прикрывшись тем, что завод «Ленинская кузница» якобы мечтает иметь на своей территории памятник Ленину, самоустранилась от решения вопроса, и вновь не хочет брать на себя ответственность. Но политику города определяет не завод, а община и власть. А если завод или другая организация вдруг захочет установить, например, памятник Гитлеру?», – отметил А.Бригинец.

Он призвал не допустить войны памятников в Киеве, а для этого власть должна своим решениям демонтировать памятники – символы коммунистического режима.

«Когда речь идет о реальных памятниках, то киевская власть находит юридические ходы, чтобы лишить их статуса и демонтировать. Но когда речь заходит о тоталитарных символах, которые не имеют никакой художественной ценности, защищает их любыми способами», – отметил А.Бригинец.