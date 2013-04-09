В Киеве из-за угрозы оползня перекрыли дорогу

Ранее оползень произошел на Замковой горе

В связи с возможным оползнем временно закрыто движение автотранспорта на участке ул. Краснодонской от пл. Урицкого до ул. Локомотивной, что в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на столичное управление ГАИ.

Участников дорожного движения просят осуществлять объезд указанного участка улицы через пер. Кудряшова и ул. Локомотивную.

Следует отметить, что в понедельник, 8 апреля, на улице Кировоградской, 70 в Соломенском районе города рядом со строительным котлованом произошел оползень.