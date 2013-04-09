Умер 39-летний депутат Киевсовета Александр Гавриленко

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов выражает соболезнования семье и друзьям депутата Киевсовета, заместителя председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Гавриленко Александра Борисовича по поводу его преждевременной смерти.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте КГГА.

«От себя лично и от имени всего коллектива Киевской городской государственной администрации выражаю искренние соболезнования и слова поддержки семье, друзьям и всем, кто имел честь знать лично Александра Борисовича. Остановилось сердце высокопрофессионального человека. Для семьи, близких и всей общины города – это невосполнимая потеря. Искренне разделяю уныние и боль ваших сердец», – говорится в соболезновании Попова.

Александр Гавриленко родился 6 марта 1974 года. Он входил в депутатскую фракцию «Демократическая партия Украины», а также занимал пост заместителя председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики.

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