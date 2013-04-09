В Киеве экс-милиционер за сбитую насмерть женщину получил 7 лет тюрьмы

Милиционер сбил женщину на пешеходном переходе / Фото: LB.ua

Печерский районный суд г. Киева приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего милиционера, который сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в центре столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Печерского района Киева.

В пресс-службе напомнили, что 9 сентября 2011 года работник линейного отдела милиции железнодорожной станции «Киев-Пассажирский», двигаясь по бульвару Леси Украинки на служебном автомобиле «Шкода», наехал на женщину, переходившую дорогу.

От полученных травм пострадавшая скончалась.

В ходе досудебного следствия эксперты давали противоречивые заключения относительно определения места наезда на потерпевшую. Однако во время воспроизведения обстоятельств происшествия при участии свидетелей ДТП судом было установлено, что женщина на момент аварии была на пешеходном переходе.

Приговором суда бывший милиционер признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, ему назначено наказания в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 450 тыс. грн.