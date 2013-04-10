Столичные чиновники незаконно сдали в аренду школу-интернат

Школа-интернат передана в аренду частным предприятиям / Фото: Wikimapia.org

Прокуратура Дарницкого района столицы заявила иск в Окружной административный суд Киева и требует отменить распоряжение Дарницкой районной госадминистрации, которым помещение школы-интерната №10 по ул. Вакулинчука, 1 противоправно передано в аренду частным предприятиям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Дарницкого района Киева.

Как отметили в прокуратуре, Дарницкой РГА в 2004 году двум частным предприятиям были переданы в аренду сроком на 7 лет нежилые помещения школы-интерната №10, где учатся дети, нуждающиеся в коррекции физического и умственного развития.

Общая площадь помещений, предоставленных в аренду, составляет свыше 2800 м2.

Между тем прокурорской проверкой установлено, что предоставление в аренду школьных помещений привело к ухудшению условий пребывания детей в учебном заведении. Так, по заключениям специалистов Минздрава Украины, в нарушение санитарных требований 96 воспитанников интерната вынуждены учиться в неприспособленных для этого условиях, а именно: в помещениях спального корпуса.

В связи с этим столичной прокуратурой была опротестована противоправная передача в аренду недвижимого имущества учебного заведения. Как следствие, заключенные договоры были отменены.

И все же в нарушение прав детей помещения не были возвращены учреждению, а сроки действия уже недействующих договоров распоряжением Дарницкой РГА противоправно продлены до 2021 года, сообщили в прокуратуре.

Поэтому в своем иске прокуратура требует признать противоправным и отменить распоряжение Дарницкой РГА о передаче в аренду школьных помещений и вернуть их в пользование воспитанникам учебного заведения.

Предварительное рассмотрение иска в суде запланировано на 11 апреля, проинформировали в пресс-службе.