В Киеве срочно проверят состояние водостоков

Поврежденные решетки заменят на новые / Фото: altex.dp.ua

В Киеве срочно проверят техническое состояние решеток ливнеприемников, расположенных на автодорогах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое поручение дал и.о. первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий Голубченко.

Дорожные службы города обследуют ливнеприемники с целью выявления поврежденных решеток, чтобы предотвратить возможные негативные последствия, вызванные неудовлетворительным техническим состоянием ливневых приемников.

Поврежденные чугунные решетки заменят на новые – изготовленные из современных материалов. В первую очередь это сделают на наиболее загруженных автодорогах Киева с интенсивным движением.

Сегодня на улице Грушевского в результате наезда на поврежденную решетку ливнеприемника провалилось колесо автомобиля, отметили в пресс-службе.