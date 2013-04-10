Киевсовет хочет ввести запрет на посыпку солью Крещатика
Вопрос рассмотрят 17 апреля
Мораторий на посыпку Крещатика солью могут ввести на 10 лет
Киевский городской совет на сессии 17 апреля планирует рассмотреть проект решения о моратории на посыпку солью улицы Крещатик зимой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила секретарь Киевсовета Галина Герега, которая вместе с другими представителями городской власти приняла участие в посадке каштанов на Крещатике.
Мораторий на посыпку солью центральной улицы города предлагается ввести для сохранения новых каштанов.
«17 апреля мы будем принимать решение о моратории на использование соляной смеси на Крещатике. Это позволит нам восстановить и сохранить исторический вид улицы», – сказала Г.Герега.
По словам гендиректора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, предусматривается, что срок действия соответствующего моратория составит 10 лет.
Как сообщил председатель КГГА Александр Попов, в целом в этом году в Киеве планируется высадить около 10 тысяч разных деревьев, в том числе каштанов.
На Крещатике, в частности, предусмотрено весной высадить около 300 каштанов, из которых около 100 мясокрасных каштанов бриотти переданы городу в рамках благотворительной акции частной структурой.