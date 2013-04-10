Киевсовет хочет ввести запрет на посыпку солью Крещатика

Мораторий на посыпку Крещатика солью могут ввести на 10 лет

Киевский городской совет на сессии 17 апреля планирует рассмотреть проект решения о моратории на посыпку солью улицы Крещатик зимой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила секретарь Киевсовета Галина Герега, которая вместе с другими представителями городской власти приняла участие в посадке каштанов на Крещатике.

Мораторий на посыпку солью центральной улицы города предлагается ввести для сохранения новых каштанов.

«17 апреля мы будем принимать решение о моратории на использование соляной смеси на Крещатике. Это позволит нам восстановить и сохранить исторический вид улицы», – сказала Г.Герега.

По словам гендиректора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, предусматривается, что срок действия соответствующего моратория составит 10 лет.

Как сообщил председатель КГГА Александр Попов, в целом в этом году в Киеве планируется высадить около 10 тысяч разных деревьев, в том числе каштанов.

На Крещатике, в частности, предусмотрено весной высадить около 300 каштанов, из которых около 100 мясокрасных каштанов бриотти переданы городу в рамках благотворительной акции частной структурой.