В Киеве до конца года построят 95 спортивных площадок

Все площадки будут с искусственным покрытием и ограждением

В 10 районах Киева в этом году предусмотрено строительство 95 универсальных, комплексных и футбольных спортивных площадок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал заместитель председателя КГГА Виктор Корж, который в рамках комплексной целевой программы «Киев спортивный на 2011-2015 годы» посетил площадки Деснянского района и ознакомился с работой по созданию новых объектов спортивной инфраструктуры.

По словам В.Коржа, все эти спортивные площадки будут с искусственным покрытием, ограждением и соответствующим освещением.