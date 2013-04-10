В Киеве до конца года построят 95 спортивных площадок
13:28, 10 апреля 2013Киев
0
Об этом заявил замглавы КГГА Виктор Корж
Все площадки будут с искусственным покрытием и ограждением
В 10 районах Киева в этом году предусмотрено строительство 95 универсальных, комплексных и футбольных спортивных площадок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал заместитель председателя КГГА Виктор Корж, который в рамках комплексной целевой программы «Киев спортивный на 2011-2015 годы» посетил площадки Деснянского района и ознакомился с работой по созданию новых объектов спортивной инфраструктуры.
По словам В.Коржа, все эти спортивные площадки будут с искусственным покрытием, ограждением и соответствующим освещением.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter