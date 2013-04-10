«Киевавтодор» обещает залатать все ямы до конца мая

Крупные магистрали планируют отремонтировать до 9 мая

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» полностью завершит ямочный ремонт дорог в столице ко Дню Киева.

Это во время пресс-конференции пообещал генеральный директор КК «Киевавтодор» Петр Береговой, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по его словам, к 9 мая в столице завершат работы по ликвидации ямочности на дорогах общегородского и районного значения, а ко Дню Киева будет завершен ремонт дорожного покрытия и на улицах местного значения.

«В результате аномальных погодных условий в зимний период 2012-2013 годов улично-дорожная сеть Киева претерпела значительные повреждения. В частности, обследование автодорог города дало неутешительные результаты – мы обнаружили свыше 96 тысяч квадратных метров поврежденного покрытия. Поэтому сейчас, с наступлением благоприятных погодных условий, мы приступаем к более интенсивной работе, ремонтные бригады будут работать не только днем, но и ночью», – отметил П.Береговой.

В целом, по его словам, с начала проведения ремонтных работ ямочность была ликвидирована на площади 69 тыс. кв. м. К работам привлечено 44 дорожно-ремонтные бригады, а это более 350 человек.

Руководитель «Киевавтодора» также добавил, что сразу после завершения ямочного будет начат текущий ремонт автодорог. В частности, работы запланированы на мостах им. Патона, «Метро», Московском, на просп. Броварском, Палладина, Ватутина, ул. Заболотного, Саперно-Слободской, Бориспольской, Богатырской, И.Мазепы, Верхний и Нижний Вал, Городской, Западной, Дегтяревской, Мельникова, Набережно-Корчеватской, О.Телиги, Кольцевой дороге и др.

Кроме того, «Киевавтодор» начал реконструкцию проспекта Победы с путепроводом на Нивках. После завершения работ магистраль сможет пропускать не 70 тысяч, а 100 тысяч автомобилей в сутки, некоторые участки проспекта будут расширены до четырех полос, а для коммунального транспорта будут обустроены «карманы» на остановках, проинформировал П.Береговой.

Он также отметил, что на объектах нового строительства и реконструкции используются современные материалы с улучшенными характеристиками.