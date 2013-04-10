На Крещатике высадили новые каштаны

В посадке деревьев приняли участие Попов, Герега, Кодецкий и Царенко

Утром 10 апреля на Крещатике состоялась высадка первых 100 новых каштанов, подаренных городу частной компанией.

Глава компании UDP, которая подарила каштаны, отметил, что для высадки на Крещатике были закуплены в северной Италии 115 мясокрасных каштанов сорта Бриоти по цене 250 евро за штуку.

Этот сорт специально адаптирован к похожим климатическим условиям и устойчивый к различным вредителям, в частности каштановой моли. К сожалению, в отечественных питомниках такие саженцы пока не выращиваются, поэтому их приобрели за рубежом. Стоимость каждого 7-8 летнего дерева, предназначенного для посадки, включая перевозку и растаможивание, составляет почти 6 тыс. грн.

«Каштаны этого сорта на пробу уже высаживались в прошлом году на одной из киевских улиц, хорошо прижились и должны уже этой весной зацвести. Сейчас мы сажаем каштаны в самом сердце Киева, и поэтому должны сделать все возможное, чтобы эта красота была сохранена», – отметил Михаил Царенко.

Он сказал, что этому вопросу будет уделено пристальное внимание, на данный момент увеличен штат работников, которые будут ухаживать за деревьями, и даже будет принято 10-летний мораторий на использование на Крещатике зимой соли, которая вредит растениям.

Генеральный директор КО «Киевзеленстрой» отметил, что благодаря подарку средства, которые планировалось потратить на озеленение Крещатика, будут направлены на посадку зеленых насаждений в других районах столицы.

Всего на Крещатике планируется посадить до 300 каштановых саженцев. Высадка деревьев продлится до мая.

Заметим, что высадка первых саженцев каштановой аллеи на главной улице столицы состоялась при участии председателя КГГА Александра Попова, секретаря Киевсовета Галины Гереги, Генерального директора девелоперской компании UDP Валерия Кодецкого, которая и подарила каштаны, и генерального директора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко.