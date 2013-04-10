Столичные депутаты требуют защитить музей «Пирогово» от пожаров

«Пирогово» является крупнейшим музеем под открытым небом в Европе

Депутат Киевсовета Татьяна Мелихова требует провести круглый стол или специальное заседание с участием представителей Министерства культуры, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, МВД, Киевсовета, КГГА и экспертов для обсуждения плана действий по обеспечению надлежащей охраны и противопожарной защиты на территории музея народной архитектуры и быта «Пирогово».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, соответствующее обращение Т.Мелихова направила в вышеупомянутые структуры после распространения СМИ информации о пожаре на территории музея в ночь на 17 марта.

«Пирогово» является крупнейшим музеем под открытым небом в Европе. Практически все здания, которые находятся на его территории – оригиналы, привезенные сюда из всех уголков Украины. Именно поэтому меня чрезвычайно взволновала информация об уничтоженном огнем памятнике на территории музея», – заметила депутат.

По словам Т.Мелиховой, владельцем музея является государство, поэтому вопросом модернизации пожарной охраны должно заниматься Министерство культуры. Но, по ее убеждению, Киев не должен оставаться в стороне от этой проблемы.

«В этом вопросе многое зависит от Министерства культуры, но, как по мне, без привлечения ГСЧС, МВД, Киева и его служб решить его оперативно и квалифицированно невозможно. Музей «Пирогово» – важный для столицы культурно-исторический объект, который нужно беречь как самую ценную реликвию. Конечно, если в нем, не дай Бог, произойдет какая-то беда, весь шквал обвинений обрушится на Минкульт, но простит ли тогда себе Киев такую отстраненность?», – отметила Т.Мелихова.

По данным СМИ, на территории музея сгорел уникальный объект архитектуры – деревянная баня из села Михайловка Олеского района Житомирской области. Эта баня была единственной из всех зданий такого типа. На сегодняшний день такие памятники исчезли и в регионе.

В то же время, заметили в пресс-службе Т,Мелиховой, в управлении ГСЧС в Киеве подали информацию о пожаре следующим образом: «На территории Музея народной архитектуры и быта Украины приблизительно в три часа ночи загорелось одноэтажное здание площадью 6 кв. м. Это было недостроенное одноэтажное сооружение. Оно давно уже не используется, там лежал какой-то мусор. Здание находилось вдалеке от других сооружений, потому никакой угрозы музейным экспонатам не было. В результате пожара никто не пострадал. Причины инцидента выясняются».