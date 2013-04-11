КС может три месяца рассматривать вопрос киевских выборов

Решения КС относительно проведения выборов в Киеве сегодня не будет

Конституционный Суд Украины может до трех месяцев рассматривать представление народных депутатов о выборах в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы КС Геннадий Черненко.

Он отметил, что решения Конституционного Суда Украины по представлению 48 народных депутатов относительно проведения выборов в Киеве сегодня не будет.

Руководитель пресс-службы КС подчеркнул, что, по процедуре, сегодня начинается письменное рассмотрение дела, затем суд перейдет к работе в закрытом режиме и будет рассматривать дело до принятия решения.

Отвечая на вопрос, сколько времени может занять рассмотрение дела, Г.Черненко подчеркнул, что, в соответствии с законом, это срок до трех месяцев со дня открытия производства по делу.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей», в котором говорится о том, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских председателей проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного Суда по этому вопросу.

21 марта Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя». Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя».

В знак протеста оппозиционеры заблокировали работу парламента с требованием назначить дату выборов в столице. Также они заявили, что готовы на смещение даты киевских выборов на неделю-две после 2 июня.

Между тем, срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008 году, завершается в конце мая этого года.

Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Вместе с тем, очередные местные выборы в Украине запланированы на последнюю неделю октября 2015 года.