Гидрометцентр повысил прогноз уровня половодья в Киеве

В некоторых районах возможно затопление частной застройки

Украинский гидрометцентр изменил прогноз для Киева об уровнях и сроках прохождения весеннего половодья: специалисты прогнозируют, что оно будет выше среднего многолетнего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил сегодня на заседании Постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, последний прогноз характеристик весеннего половодья для Киева формировался 6 марта, но изменилась ситуация на реках, формирующих приток воды в Киевское и Каневское водохранилища.

«Создались условия, при которых пики весеннего половодья по реке Припять и реке Днепр могут быть близки по срокам, а это создает определенную ситуацию для того, чтобы пересмотреть предыдущий прогноз», – отметил Н.Кульбида.

По его словам, в расчетах гидрометцентра взяты большие объемы весеннего половодья – 6,5 тысяч куб. м воды в секунду. Также учтено, что уровень Каневского водохранилища будет сработан до мертвого объема – то есть 91,0 метра. Соответственно, решение о срабатывании уровня воды в этом водохранилище уже принято межведомственной комиссией при Госводагентстве. Киевское водохранилище пока не задействовано, добавил Н.Кульбида.

«Таким образом, согласно расчетам, максимальный уровень воды на Днепре в районе Гидропарка предусматривается выше прошлогоднего и местами выше среднего многолетнего. Он ожидается в интервале от 670 до 740 см над условным уровнем нуля, или 93,7-94,4 метра по балтийской системе», – сказал начальник гидрометцентра.

Он напомнил, что за период эксплуатации Киевского и Каневского водохранилищ наивысший уровень половодья наблюдался в столице в 1979 году – 95,39 м.

«Относительно высокими были весенние половодья в 1985, 1986, 1994 годах. Они составляли от 93,9 до примерно 94 м по балтийской системе. Примерно такая же ситуация ожидается в нынешнем году», – сказал Н.Кульбида.

По его словам, наиболее вероятные сроки наивысших уровней воды – это первые пять дней и возможно несколько позже в мае.

По расчетам гидрометцентра, при таком прогнозе угрозы затопления промышленных объектов и жилых массивов нет. В то же время, возможно затопление частной застройки в Корчеватом; в пригородной зоне Киева на приречных территориях; предусматривается перелив воды на отдельных участках Левобережной дамбы Бортничи-Вишенки; возможно затопление пойм в селах Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнидын, Вишенки, но вода не дойдет до жилой застройки.

Также, по словам Н.Кульбиды, ожидается частичное затопление в пределах частной застройки на левом берегу Днепра в районе Южного моста; возможно частичное затопление садово-дачной застройки на ограниченных участках, прилегающих к Днепру и его заливам, – Воскресенских, Русановских садов, Осокорки, Позняки.

Кроме того, возможно затопление пляжей в Конча-Заспе, но при этом угроза подтоплений домов на намытых территориях не прогнозируется, заметил Н.Кульбида.