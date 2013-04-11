Попов требует у Кабмина денег на реконструкцию Бортнической станции

По словам Попова, реконструировать БСА можно только с помощью государства и инвесторов / Фото: КГГА

При существующих бюджетных условиях у Киева нет и не может быть средств для того, чтобы своими силами решить вопрос масштабной реконструкции Бортнической станции аэрации. По словам главы Киевгоргосадминистрации Александра Попова, реконструировать БСА можно только с помощью государства или при участии иностранных инвесторов.

«Киев в текущем году выделил около двадцати миллионов гривен на реконструкцию объектов БСА. При том, что только работы на иловых полях №1 и №2 требуют финансирования на уровне ста миллионов. В целом для того, чтобы полностью реконструировать станцию, обеспечить ее техническую и экологическую безопасность, необходимы средства, которых у Киева нет и быть не может при существующем в правительстве подходе к утверждению макропоказателей бюджета столицы», – сказал Александр Попов. Руководитель города отметил, что вопрос реконструкции БСА необходимо решать совместными усилиями, и добавил, что город продолжает переговоры с потенциальными инвесторами.

Александр Попов уверен, что для решения вопроса БСА, равно как и многих других инфраструктурных вопросов столицы, необходимо изменить подход к формированию бюджета Киева. «Сегодня правительство рассчитывает макропоказатели бюджета Киева исходя из статистических данных, согласно которым в столице проживает 2 миллиона 850 тысяч жителей. Реально каждый день, по различным подсчетам, в Киеве находится около пяти миллионов человек. Это и незарегистрированные граждане, и жители пригородов, работающие в столице. Столичная инфраструктура финансируется из расчета 2,8 миллиона жителей, а обслуживает пять миллионов. Это очень серьезная проблема для столицы. Считаю, Киев имеет право и должен требовать от правительства дополнительного финансирования, которое будет отвечать реалиям», – сказал Александр Попов.

Руководитель города также отметил, что столица сегодня добивается изменений в Бюджетный кодекс, которые предоставят ей право оставлять в городском бюджете 100% налога с доходов физлиц. «По моему поручению проект закона подготовлен специалистами КГГА и направлен в Кабмин. Горадминистрация не является субъектом внесения законопроектов в парламент, поэтому мы должны просить правительство подать разработанный нами проект. К сожалению, документ, направленный в Кабмин в начале года, до сих пор там и находится. На ближайшей встрече с премьер-министром я снова подниму вопрос о передаче документа на рассмотрение парламента», – сказал глава КГГА.

Александр Попов также отметил, что Киев постоянно ощущает дефицит финансовых и материально-технических ресурсов, когда решает вопросы предотвращения и ликвидации угроз, возникающих из-за действия природных и техногенных негативных факторов. Проявление этих факторов зимой и весной этого года «должно стать убедительным аргументом для правительства и для народных депутатов пересмотреть свои бюджетные позиции в пользу киевлян. Есть такая поговорка: где слабо, там и рвется. Киев годами дотировал госбюджет, и в итоге недофинансирование столицы сказывается сегодня», – сказал Александр Попов.

«Я настаивал и продолжаю настаивать: Киеву необходим бюджет развития, а не выживания. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы донести эту мысль до правительства и парламента и раз и навсегда убедить центр относиться к Киеву и киевлянам так, как они того заслуживают».